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Память героев битвы при Харсеное почтили в Усвятской средней школе

Урок мужества, приуроченный к 24-летней годовщине со дня подвига воинов псковского спецназа, героически погибших в 2000 году в битве при Харсеное, состоялся в Усвятской средней школе, сообщает газета «Новая жизнь».

Память героев битвы при Харсеное почтили в Усвятской средней школе. Фото здесь и далее: газета «Новая жизнь»

«Битва при Харсеное – наиболее трагическая страница в истории псковского спецназа. 21 февраля 2000 года бригада специального назначения вступила в бой с крупным отрядом боевиков в районе посёлка Харсеной в Чеченской Республике. Несмотря на значительное численное превосходство противника, группа приняла бой и продержалась до подхода подкрепления. В этот день в бою погибли три разведывательные группы 2-й отдельной бригады специального назначения ГРУ: 25 военнослужащих 2-й бригады специального назначения и восемь военнослужащих мотострелковых подразделений, среди них – наш земляк, кавалер ордена Мужества, воин-интернационалист, гвардии рядовой, разведчик-снайпер Алексей Костюков», – написали в газете.

Школьникам об этом рассказал председатель районного Собрания депутатов, учитель обществознания Усвятской средней школы Виктор Бонадыченко.

Учащиеся почтили память погибших воинов минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске кавалеру ордена Мужества Алексею Костюкову.

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