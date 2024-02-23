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Происшествия

Росгвардейцы задержали подозреваемого в краже из магазина в Великих Луках

Великолучанина, который совершил хищение из магазина, задержали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Росгвардейцы задержали подозреваемого в краже из магазина в Великих Луках. Фото: ПАИ

Сигнал «тревога» поступил из магазина на улице Клевцова. Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 60-летнего мужчину. Он похитил из торгового зала продукты.

В настоящее время по факту хищения проводят проверку.

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