Росгвардейцы задержали подозреваемого в краже из магазина в Великих Луках
Великолучанина, который совершил хищение из магазина, задержали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
Сигнал «тревога» поступил из магазина на улице Клевцова. Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 60-летнего мужчину. Он похитил из торгового зала продукты.
В настоящее время по факту хищения проводят проверку.
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