Росгвардейцы задержали подозреваемого в краже из магазина в Великих Луках

12:56, 23 февраля 2024, ПАИ

Великолучанина, который совершил хищение из магазина, задержали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Сигнал «тревога» поступил из магазина на улице Клевцова. Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 60-летнего мужчину. Он похитил из торгового зала продукты.



В настоящее время по факту хищения проводят проверку.