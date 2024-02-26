Молодой человек совершил 15 краж из магазинов Пскова

09:43, 26 февраля 2024, ПАИ

И. о. первого заместителя прокурора Пскова утвердил обвинительный акт в отношении 25-летнего псковича, обвиняемого в совершении 15 краж. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре города.

17 октября 2023 года молодой человек признан виновным в совершении мелкого хищения и ему назначено наказание в виде штрафа. 24 октября он признан виновным в совершении мелкого хищения и ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.

Однако должных выводов 25-летний пскович не сделал и продолжил заниматься преступной деятельностью. Будучи подвергнутым административным наказаниям, мелкий вор совершил на территории города еще 15 краж из магазинов «Пятерочка», «Магнит», «Лента». Совершая хищение продуктов питания в последний раз, вор был задержан и помещен под стражу. Теперь ему грозит наказание в виде реального лишения свободы.