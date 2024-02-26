Спрос на тонометры в России вырос на 29% в 2023 году

20:28, 26 февраля 2024, ПАИ

Спрос на тонометры в России вырос на 29 % в прошлом году, сообщают «Известия» со ссылкой на данные аналитической компании RNC Pharma.

В 2023 году онлайн было продано 2,2 млн приборов, в то время как в 2022 году – 890 тысяч. Среди российских регионов больший спрос демонстрируют Северный Кавказ и Дальний Восток – там продажи выросли на 6,6 и 6,7 % соответственно.

Эксперты считают, что резкое увеличение спроса произошло из-за увеличения количества пожилых людей в России и роста сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, граждане начинают всё чаще заботиться о своём здоровье.

Ранее сообщалось, что к 8 Марта цветы в России подорожают на 15–20 %.