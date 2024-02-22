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Общество

Цветы к 8 Марта подорожают на 15–20% в России

Букет цветов к 8 Марта подорожает примерно на 15–20% по сравнению с 2023 годом, сообщает РБК.

Основные причины подорожания цветов – рост оптовых цен, удорожание логистики и задержки поставок цветов на границе. Кроме того, накануне праздников цветы становятся дороже из-за повышения спроса.

В прошлом году средняя цена букета цветов с 1 по 7 марта составляла 2 803 рубля, в этом году он будет стоить 3,2–3,4 тысяч рублей.

Ранее псковские випы рассказали, как отмечают 23 Февраля и 8 Марта.

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