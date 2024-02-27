Число продаваемых квартир-студий на российском рынке за год выросло на треть

10:13, 27 февраля 2024, ПАИ

Количество продаваемого жилья площадью до 25 квадратных метров в российских новостройках за год увеличилось на треть, а в отдельных городах – в три-шесть раз. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Псковские эксперты связывают такой интерес к студиям с тем, что по ряду финансовых составляющих – размеру одобряемой ипотеки, стоимости жилья за квадратный метр – среднестатистическому псковичу выгоднее всего приобретать именно студию. Кроме того, именно с покупки такой квартиры начинают большинство молодых семей.

В среднем же цена на студии в Пскове колеблется от двух до трех миллионов рублей.

По данным «Авито Недвижимости», наибольший прирост предложений квартир-студий отмечается в регионах России. В новостройках Калининграда число компактных квартир за год выросло в шесть раз, в Волгограде – в пять раз, в Омске – в четыре раза. Также число предлагаемых к покупке студий кратно выросло в Рязани, Томске, Тюмени, Туле, Уфе, Ульяновске и Челябинске.