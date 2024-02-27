Два года условно получила пырнувшая ножом сожителя псковичка
Два года условно получила пырнувшая ножом сожителя псковичка, сообщили ПАИ в прокуратуре Пскова.
Злоумышленница во время ссоры кухонным ножом нанесла сожителю проникающее ранение в грудь. С учетом позиции государственного обвинителя, а также совокупности обстоятельств, смягчающих наказание, суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
Приговор в законную силу не вступил.
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