Два года условно получила пырнувшая ножом сожителя псковичка

15:09, 27 февраля 2024, ПАИ

Два года условно получила пырнувшая ножом сожителя псковичка, сообщили ПАИ в прокуратуре Пскова.

Злоумышленница во время ссоры кухонным ножом нанесла сожителю проникающее ранение в грудь. С учетом позиции государственного обвинителя, а также совокупности обстоятельств, смягчающих наказание, суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Приговор в законную силу не вступил.