17-летний подросток поджёг друга матери в Островском районе

18:24, 28 февраля 2024, ПАИ

17-летний подросток обвиняется в покушении на убийство знакомого матери в Островском районе, сообщили ПАИ в пресс-службе Следственного управления СК России по Псковской области.

По версии следствия, ночью 27 февраля мальчик пришёл домой, где его мать выпивала со своим знакомым. В ходе возникшего между подростком и гостем матери конфликта несовершеннолетний облил мужчину горючей смесью и бросил в его сторону подожжённый лист бумаги, от чего смесь загорелась на одежде и теле мужчины, нанеся ему ожоги лица, туловища и конечностей.

Вызванная соседями бригада скорой помощи доставила пострадавшего в медучреждение. На данный момент ему оказывается необходимая помощь.

Следователи устанавливают обстоятельства и мотивы преступления.