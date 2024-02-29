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Экономика

Эксперты назвали факторы динамичного роста чистой прибыли Сбера

Как сообщают в самом банке, чистая прибыль Сбера за 2023 год составила более 1,5 трлн рублей в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), рентабельность капитала – 25,3%. Эксперты рынка полагают, что такая динамика говорит о стабильности эмитента и устойчивости бизнес-модели банка, пишет «АиФ».

Фото: пресс-служба Сбера

«Объем чистой прибыли Сбера, полученной в 2023 году, сопоставим с прибылью всего банковского сектора, полученной в 2020 году (1,5 трлн руб. против 1,6 трлн руб. соответственно). Финансовые результаты подтверждают устойчивость бизнес-модели Сбера как в условиях волатильности финансовых рынков, так и в обстановке беспрецедентного санкционного давления. Рентабельность капитала на уровне 25,3% – результат, который превышает не только оценки экспертов, но и долгосрочный стратегический ориентир эмитента в 22%. Хорошими новостями для инвесторов и акционеров стал растущий охват клиентской базы – свыше 108 млн человек и видимое влияние применения технологии искусственного интеллекта на результаты – более 350 млн руб. финансового эффекта», – делится мнением экономист Андрей Бархота.

Благодаря впечатляющему росту бизнес-показателей и достижению отличных показателей по доходности, акции Сбера остаются одной из самых перспективных инвестиционных идей не только в сегменте финансовых услуг, но и среди всех российских эмитентов, считает экономист.

Президент инвестиционной платформы «ИнвойсКафе» Геннадий Фофанов говорит, что Сбер исторически является доминирующим игроком на рынке с очень сильными позициями достаточности капитала, что позволяет ему идти на щедрые дивиденды, не боясь за финансирование дальнейшего развития.

«Сбер – это очень крупный банк, который нарастил широкую продуктовую линейку, рассчитанную на разные категории клиентов, что дает ему охват в масштабах всей страны. Еще один важнейший «козырь» Сбера – это ипотечное кредитование и инструментарий эскроу в строительном секторе, что позволяет иметь высокие размеры пассивов. Помимо этого, Сбер имеет высокие показатели за счет традиционных транзакционных услуг. Показатели прибыли в размере 1,5 трлн рублей характеризуют банк как надежного эмитента, это качество также характеризует Сбер как гаранта российской экономики. К слову, одна из причин высоких дивидендов не первый год подряд как раз в том, что большая часть от этих средств пойдет именно в российскую казну, а значит, и на социальные проекты, так как государство – это крупнейший акционер», – сказал эксперт.

По его словам, такая динамика показателей банка дает клиентам и акционерам уверенность в том, что они сделали правильный выбор и могут и дальше доверять банку, который наращивает показатели уверенными темпами.

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