«Михайловское» представляет фондовую выставку «Пушкинский литературный пейзаж в работах Ларисы Антоновой» в Калининграде

17:27, 01 марта 2024, ПАИ

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» открыл фондовую выставку «Пушкинский литературный пейзаж в работах Ларисы Антоновой» в Калининградском областном историко-художественном музее сегодня, 1 марта, сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

В экспозицию вошли 22 работы художника Ларисы Антоновой: виды мемориальных усадеб и их окрестностей, выполненные в технике масляной пастели. Большую часть из них художница создала в 2018-2022 годах. Планируется, что выставка будет работать в самом западном регионе нашей страны до 1 июля, то есть и в 225-й день рождения поэта (26 мая по старому стилю), и в Пушкинский день России.

Пушкинский ландшафт является одним из самых значимых «экспонатов» в музее, отметил директор «Михайловского» Георгий Василевич. Он также выразил надежду на то, что работы Ларисы Антоновой создадут правильное впечатление о «Михайловском» у посетителей и станут приглашением к поездке в псковские пушкинские места.

Отметим, экспозиция «Пушкинский литературный пейзаж в работах Ларисы Антоновой» – вторая выставка Пушкинского музея-заповедника в Калининграде. 29 февраля музей представил фондовую выставку «Очарованный чудом» в Калининградском областном музее изобразительных искусств.