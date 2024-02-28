«Михайловское» представит фондовую выставку «Очарованный чудом» в Калининграде

15:28, 28 февраля 2024, ПАИ

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» завтра, 29 февраля, представляет фондовую выставку «Очарованный чудом» в Калининградском областном музее изобразительных искусств. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Как отметили сотрудники музея, это событие, по сути, станет первым событием Пушкинского года в Калининградской области. Планируется, что выставка будет работать в самом западном регионе нашей страны до 1 июля, то есть и в 225-й день рождения поэта (26 мая по старому стилю), и в Пушкинский день России.

В музее уточнили, что в экспозицию вошло 76 работ выдающегося российского художника Василия Звонцова. Это произведения оригинальной и печатной графики, выполненные в разных техниках (карандаш, уголь, тушь, китайская тушь, акварель, чёрная акварель, офорт, лавис) и в разные периоды творчества мастера: от 1957 до 1993 года.

Напомним, что разными по составу выставками михайловской графики «придворного художника здешней усадьбы» (так называл себя сам Василий Михайлович) музейщики из Святогорья с завидной регулярностью и частотой представляют псковские пушкинские места и, шире, российское изобразительное искусство на выставках в регионе, за пределами области и страны. В коллекции работ Василия Звонцова в Пушкинском заповеднике – лучшей в России – сегодня насчитывается порядка 440 единиц хранения.

Делегация из «Михайловского» примет участие и в других событиях, которыми начинается Пушкинский год в Калининградской области. В программе этих дней, наряду с официальной торжественной церемонией открытия в Кафедральном соборе, концертом «А. С. Пушкин в мировой музыкальной культуре», экспозицией оригинальных и факсимильных изданий XVIII-XIX столетий, представляющих круг пушкинского чтения и его библиотеку, есть и ещё одна выставка из фондов музея-заповедника – «Пушкинский литературный пейзаж в работах Ларисы Антоновой».