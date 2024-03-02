В Псковском районе горит жилой дом

12:34, 02 марта 2024, ПАИ

Пожарные ликвидируют возгорание жилого дома на улице Советской в деревне Дуброво в Псковском районе, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ















Прибывшие пожарные ликвидируют возгорание и не допускают распространения огня на соседние строения. По предварительным данным, пострадавших нет.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения. Обстоятельства произошедшего выясняются.