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Великолучане стали победителями мини-футбольного турнира городов воинской славы

Великолучане, воспитанники спортшколы «Экспресс», стали победителями футбольного турнира городов воинской славы. Соревнования прошли в Вязьме Смоленской области 2 и 3 марта. Об этом сообщает пресс-служба клуба «Луки-Энергия».

Великолучане стали победителями мини-футбольного турнира «Городов воинской славы». Фото: пресс-служба клуба «Луки-Энергия»

В соревнованиях приняли участие восемь юношеских команд игроков 2014-2015 годов рождения из Ржева, Гагарина, Вязьмы, Калининграда, Зеленоградска, Светлого и Великих Лук.

Великолучане под руководством тренеров Сергея Грабаздина и Алексея Степанова сначала показали самую результативную игру турнира на групповом этапе. Матч против команды «Светлый-2» закончился разгромом от «Экспресса» со счётом 16:0. В полуфинале великолукские футболисты одолели ржевский клуб «Торпедо» – 4:1, а в финале переиграли вязьменский «Командарм» – 3:0.

Победителей наградили кубком, медалями и грамотами. В индивидуальных номинациях Никиту Кулешова отметили лучшим игроком турнира, а Максима Разговорова – лучшим игроком команды.

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