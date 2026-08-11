Подведены итоги Кубка Псковской области по любительскому ралли
Кубок Псковской области по ралли третьей категории прошёл в Пскове 8 августа. Соревнования собрали десять экипажей из разных регионов, сообщили ПАИ организаторы.
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Фото: организаторы соревнований
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Фото: организаторы соревнований
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Фото: организаторы соревнований
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Фото: организаторы соревнований
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Фото: организаторы соревнований
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Фото: организаторы соревнований
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Фото: организаторы соревнований
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Фото: организаторы соревнований
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Фото: организаторы соревнований
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Фото: организаторы соревнований
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Фото: организаторы соревнований
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Фото: организаторы соревнований
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Фото: организаторы соревнований
Программа включала не только классический слалом, но и навигационные задания: участникам предстояло разгадывать «ребусы» по маршруту, точно рассчитывать время прохождения отрезков и укладываться в контрольные точки. Дополнительным испытанием стал компьютерный спецучасток с использованием симулятора вождения.
По итогам в зачёте Кубка Псковской области первое место заняли Роман и Анастасия Саухины (Москва / Псков), вторыми стали Михаил Ярош и Юрий Крылов (Всеволожск / Санкт-Петербург), третье место завоевали Егор и Дарья Красинские (Санкт-Петербург).
В зачёте Кубка Федерации автоспорта Псковской области победу одержали Сергей Петров и Михаил Власов (Псков). Второе место заняли Михаил и Вадим Соловьёвы (Великие Луки), бронзовыми призёрами стали Артём и Дарья Николаевы (Порхов).
Организаторы отметили, что семь из десяти экипажей были семейными, причём два экипажа взяли пассажирами своих детей. В одном экипаже юный штурман привёл экипаж во главе с отцом к призовому месту.
Чемпионат Псковской области по дорожному ралли запланирован на 12 декабря.
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