Подведены итоги Кубка Псковской области по любительскому ралли

15:32, 11 августа 2026, ПАИ

Кубок Псковской области по ралли третьей категории прошёл в Пскове 8 августа. Соревнования собрали десять экипажей из разных регионов, сообщили ПАИ организаторы.



Фото: организаторы соревнований



Фото: организаторы соревнований



Фото: организаторы соревнований



Фото: организаторы соревнований



Фото: организаторы соревнований



Фото: организаторы соревнований



Фото: организаторы соревнований



Фото: организаторы соревнований



Фото: организаторы соревнований



Фото: организаторы соревнований



Фото: организаторы соревнований



Фото: организаторы соревнований



Фото: организаторы соревнований

























Программа включала не только классический слалом, но и навигационные задания: участникам предстояло разгадывать «ребусы» по маршруту, точно рассчитывать время прохождения отрезков и укладываться в контрольные точки. Дополнительным испытанием стал компьютерный спецучасток с использованием симулятора вождения.

По итогам в зачёте Кубка Псковской области первое место заняли Роман и Анастасия Саухины (Москва / Псков), вторыми стали Михаил Ярош и Юрий Крылов (Всеволожск / Санкт-Петербург), третье место завоевали Егор и Дарья Красинские (Санкт-Петербург).

В зачёте Кубка Федерации автоспорта Псковской области победу одержали Сергей Петров и Михаил Власов (Псков). Второе место заняли Михаил и Вадим Соловьёвы (Великие Луки), бронзовыми призёрами стали Артём и Дарья Николаевы (Порхов).

Организаторы отметили, что семь из десяти экипажей были семейными, причём два экипажа взяли пассажирами своих детей. В одном экипаже юный штурман привёл экипаж во главе с отцом к призовому месту.

Чемпионат Псковской области по дорожному ралли запланирован на 12 декабря.