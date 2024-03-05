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Спорт

Развитие ушу в Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая развитию ушу в Псковской области, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 5 марта.

Развитие ушу в Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ. Фото: ПАИ

Что помогло псковскому спортсмену результативно выступить на международном соревновании, какие планы и задачи стоят на будущее, как развивается ушу в регионе?

Об этом и многом другом рассказывают председатель Псковской федерации ушу Виктория Алфёрова и призёр международных соревнований «Московские звёзды ушу» Андрей Егоров.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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