Развитие ушу в Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ

10:05, 05 марта 2024, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая развитию ушу в Псковской области, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 5 марта.

Что помогло псковскому спортсмену результативно выступить на международном соревновании, какие планы и задачи стоят на будущее, как развивается ушу в регионе?

Об этом и многом другом рассказывают председатель Псковской федерации ушу Виктория Алфёрова и призёр международных соревнований «Московские звёзды ушу» Андрей Егоров.

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