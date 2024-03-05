Пропавшего почти полгода назад великолучанина разыскивают в Псковской области

11:08, 05 марта 2024, ПАИ

Пропавшего почти полгода назад 41-летнего Николая Иванцова продолжают разыскивать в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

По имеющимся данным, 26 сентября 2023 года мужчина вышел из дома в деревне Кулево Великолукского района и назад не вернулся.

Ростом он 170 сантиметров, худощавого телосложения, тёмно-русые волосы, карие глаза.

Мужчина был одет в чёрную куртку с красными вставками, чёрные спортивные штаны, синие кеды, чёрную с красным козырьком кепку. С собой у него был чёрный рюкзак.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Николая Иванцова, просят позвонить в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам (8 8115) 35-27-94 в дежурную часть ОМВД, 8-911-883-38-83 в уголовный розыск или 02, 112.