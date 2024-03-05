Псковская аккордеонистка приняла участие в международном фестивале искусств в Сочи

20:56, 05 марта 2024, ПАИ

Студентка выпускного курса Псковского областного колледжа искусств имени Римского-Корсакова Татьяна Крылова приняла участие в XVI Зимнем международном фестивале искусств в Сочи, сообщили ПАИ в пресс-службе образовательного учреждения.

Отбор участников фестиваля проходил на конкурсной основе по видеозаписям. Одарённым молодым музыкантам, играющим на народных инструментах, была предложена интересная образовательная программа, предоставлены широкие возможности для развития и самовыражения, мастер-классы по специальности и ансамблевому искусству, уроки, лекции выдающихся деятелей в сфере музыкального искусства и концертных выступлений.

Куратором Татьяны Крыловой стала лауреат всероссийских и международных конкурсов, солистка Московской государственной академической филармонии, доцент кафедры баяна и аккордеона РАМ имени Гнесиных Мария Власова.

Отмечается, что фестиваль существует уже 16 лет и является крупнейшим зимним событием в области академического искусства в России и Европе. Его руководитель – народный артист СССР Юрий Башмет.

Ранее сообщалось, что псковичка стала победительницей международного творческого конкурса в Новосибирске.