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Общество

Псковичка стала победительницей международного творческого конкурса в Новосибирске

Студентка Псковского областного колледжа искусств имени Римского-Корсакова Екатерина Чугунова заняла первое место на международном конкурсе-фестивале «Дорогую добра» в номинации «Эстрадный вокал», сообщили ПАИ в пресс-службе образовательного учреждения.

Псковичка стала победительницей международного творческого конкурса в Новосибирске. Фото: пресс-служба Псковского областного колледжа искусств имени Римского-Корсакова

Конкурс проходил в Новосибирске с 2 по 4 марта в очном формате. В нём приняли участие молодые вокалисты из разных городов России и стран СНГ.

Победу на конкурсе псковичке принесло исполнение композиции All of me Джона Ледженда.

Программа пребывания псковской вокалистки в Новосибирске включала посещение мастер-классов и круглых столов, а также знакомство с историей и архитектурой города.

Главной целью организаторов конкурса стало выявление одарённых исполнителей с целью дальнейшего развития и поддержки их таланта и исполнительского мастерства, приобщение талантливых участников к программам международного сотрудничества, установление творческих контактов.

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