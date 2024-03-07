Подведены итоги чемпионата Псковской области по гиревому спорту

15:27, 07 марта 2024, ПАИ

Подведены итоги чемпионата Псковской области по гиревому спорту в двоеборье среди мужчин. Состязания прошли в спорткомплексе «Писковичи» 6 марта. Об этом ПАИ сообщили в Федерации гиревого спорта Псковской области.

В соревнованиях приняли участие 29 спортсменов. Среди них 13 человек выполнили нормативы первого, второго и третьего разрядов, а семь – выступали впервые.

В федерации отметили выступление Алексея Бучина, которому удалось толкнуть две 24-килограммовые гири 113 раз и вырвать одну гирю 138 раз, собрав 182 очка в сумме. Отметим, что спортсмен выступил в самой лёгкой весовой категории – до 63 килограммов и продемонстрировал лучший результат среди всех участников.

«В самой тяжёлой весовой категории – свыше 95 килограммов развернулась серьёзная борьба. Сразу пять спортсменов выполнили норму спортивных разрядов. Победу одержал кандидат в мастера спорта Александр Рехтик, выступивший на гирях весом в 32 килограмма. Занявшему второе место Сергею Михайлову не хватило всего двух подъёмов для выполнения первого разряда. Третье место занял Святослав Иванов, обошедший своего соперника Владислава Никитина всего на 1,5 очка», – поделились в Федерации гиревого спорта Псковской области.

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