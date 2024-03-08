Режим работы музея-заповедника «Изборск» изменится в мартовские праздники

15:20, 08 марта 2024, ПАИ

Режим работы музея-заповедника «Изборск» изменится на мартовских праздниках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Изборская крепость 8 и 10 марта будет работать с 09:00 до 17:00, 9 марта – с 10:00 до 21:00. Экспозиции и выставочный зал 8 и 10 марта будут открыты для посетителей с 10:00 до 17:00, 9 марта – с 10:00 до 21:00.

Музейное кафе «Блинная» 8 и 10 марта будет работать с 10:00 до 17:00, 9 марта – с 10:00 до 21:00. Также 9 марта с 10:00 до 21:00 гости музея смогут посетить «сетоский амбар» у выставочного зала.

Музей-усадьба народа сето в деревне Сигово, как и ранее, будет работать с 10:00 до 17:00.