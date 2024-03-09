В Гдовском районе пройдёт первенство по рукопашному бою

21:09, 09 марта 2024, ПАИ

Первенство Гдовского района по рукопашному бою пройдёт в посёлке Черново завтра, 10 марта, сообщает газета «Гдовская заря».

К участию приглашаются ребята в возрасте от 10 до 17 лет.

По предварительным данным, уже известно об участии команд спортивных клубов из Пскова, Луги и разных населённых пунктов Гдовского района.

Ранее сообщалось, что великолучане завоевали пять наград на первенстве СЗФО по кикбоксингу.