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Спорт

В Гдовском районе пройдёт первенство по рукопашному бою

Первенство Гдовского района по рукопашному бою пройдёт в посёлке Черново завтра, 10 марта, сообщает газета «Гдовская заря».

Фото: «Гдовская заря»

К участию приглашаются ребята в возрасте от 10 до 17 лет.

По предварительным данным, уже известно об участии команд спортивных клубов из Пскова, Луги и разных населённых пунктов Гдовского района.

Ранее сообщалось, что великолучане завоевали пять наград на первенстве СЗФО по кикбоксингу.

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