В Гдовском районе пройдёт первенство по рукопашному бою
Первенство Гдовского района по рукопашному бою пройдёт в посёлке Черново завтра, 10 марта, сообщает газета «Гдовская заря».
К участию приглашаются ребята в возрасте от 10 до 17 лет.
По предварительным данным, уже известно об участии команд спортивных клубов из Пскова, Луги и разных населённых пунктов Гдовского района.
Ранее сообщалось, что великолучане завоевали пять наград на первенстве СЗФО по кикбоксингу.
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