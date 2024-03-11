Видеостену для наблюдения за выборами начали монтировать в Пскове

16:47, 11 марта 2024, ПАИ

Монтаж видеостены для наблюдения за выборами начался в Центре общественного наблюдения в Пскове. Об этом рассказал начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Сегодня началось оборудование помещения Центра общественного наблюдения. Сейчас здесь монтируется оборудование видеостены, на которую будут выводиться потоки с видеокамер, установленных на избирательных участках в Псковской области», – отметил Виталий Рахманов.

По его словам, потоки будут транслироваться во время работы избирательных участков. Всего понаблюдать можно будет за 217 участками. Их выбирали исходя из того, где будет наибольший охват избирателей, а также исходя из доступа к высокоскоростному интернету.



Фото: Елена Коноплёва / ПАИ



Фото: Елена Коноплёва / ПАИ



Фото: Елена Коноплёва / ПАИ



Фото: Елена Коноплёва / ПАИ



Фото: Елена Коноплёва / ПАИ



Фото: Елена Коноплёва / ПАИ











«Сюда будет абсолютно открытый доступ. Любой желающий сможет прийти, сесть в удобное кресло и посмотреть видео, которое транслируется на видеостене: там будет карусель, а с определённой периодичностью картинка будет меняться. В случае если у посетителей возникнет желание посмотреть конкретный участок, то тут же будет установлено пять ноутбуков, чтобы сесть, вбить номер участка и посмотреть то, что нужно», – объяснил Виталий Рахманов.

Оператором, обеспечивающим видеонаблюдение на выборах, является одна из крупнейших телекоммуникационных компаний России, разработавшая специальное программное обеспечение, подчеркнул он.

При этом обеспечена и защита от взлома этой программы, обратил внимание Виталий Рахманов. «Программное обеспечение построено полностью на отечественных технологиях, и, конечно, вопрос обеспечения информационной безопасности стоит одним из самых главных», – заключил он.