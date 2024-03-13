Псковские росгвардейцы обеспечат общественную безопасность на выборах
В Псковской области росгвардейцы принимают участие в обеспечении общественной безопасности при проведении выборов, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
Сегодня сотрудники Росгвардии обследовали помещения для голосования и прилегающую к ним территорию на наличие посторонних и подозрительных предметов. После проверки избирательные участки взяли под охрану сотрудники правоохранительных органов.
Непосредственно в дни голосования общественную безопасность на избирательных участках совместно с полицией будут обеспечивать сотрудники и военнослужащие регионального управления Росгвардии.
Кроме того, с целью оперативного реагирования на возможные сообщения о происшествиях маршруты патрулирования групп задержания вневедомственной охраны Росгвардии приближены к местам проведения голосования.
На выборы президента России зарегистрированы четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвижение), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ). Голосование будет проходить с 15 по 17 марта. Участие в выборах можно принять с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) или непосредственно на избирательном участке.
В Псковской области изготовлено 506 100 избирательных бюллетеней.
Для граждан России, проживающих за пределами страны, в приграничных Печорском, Пыталовском и Себежском районах будут работать девять избирательных участков, где они смогут, приехав в Псковскую область 15-17 марта, проголосовать. Пять из этих участков расположатся возле автомобильных и пешеходных пунктов перехода через границу.
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