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Общество

Модернизированное почтовое отделение Усть-Долыссы открылось в Невельском районе

Отделение почтовой связи Усть-Долыссы в Невельском муниципальном округе открылось после ремонта – обновлённую деревенскую почту посетили председатель областного Собрания депутатов Александр Котов, директор Управления федеральной почтовой связи Псковской области Ольга Беляцкая и заместитель начальника управления цифрового развития и связи регионального правительства Эдуард Смирнов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Модернизированное почтовое отделение Усть-Долыссы посетил Александр Котов. Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Ремонт сельского почтового отделения выполнен на федеральные средства – по поручению президента РФ Владимира Путина с 2022 года на территории всей страны реализуется программа модернизации и приведения в нормативное состояние отделений почтовой связи в сельской местности.

На реконструкцию почты в Усть-Долыссах, включая обустройство внутренних помещений, фасада и закупку мебели, было потрачено 5,6 млн рублей. Комфортный клиентский зал с кондиционером, электрическое отопление, туалет – до реконструкции о таких условиях в работающем с 2004 года почтовом отделении местные жители и сотрудники только мечтали.

«Здесь у нас четыре доставочных участка, соответственно четыре стола почтальонов, которые вне отделения обслуживают население волости. Это те самые прекрасные сотрудники, которые обслуживают весь район Усть-Долыссы – приходят домой к каждому клиенту, доставляют пенсии, принимают оплату коммунальных платежей, приносят газеты и журналы», – показала Александру Котову организацию рабочих мест директор регионального почтового управления.

Почтовое отделение обслуживает порядка 1 300 человек, 200 из них – пенсионеры. Сельская почта работает пять дней в неделю и никогда не пустует – количество ежедневных транзакций в среднем составляет 102 операции. Помимо традиционных почтовых услуг, здесь местным жителям предоставляется возможность подтвердить свою учётную запись на портале «Госуслуги», на почте организован уголок здоровья и торговля продуктами питания.

«Условия очень хорошие. Почта в деревне – центр притяжения местных жителей, поэтому на встречах со своими избирателями мы всегда слышим от людей вопросы по состоянию почтовых отделений. Главная задача заключается в том, чтобы нам все отделения почтовой связи на селе привести в порядок. Конечно, это не быстро будет происходить, но нужно стараться – президент такую задачу поставил», – оценил качество ремонта и спектр предоставляемых услуг спикер регионального парламента.

Александр Котов напомнил, что по договорённости губернатора Михаила Ведерникова с руководителем «Почты России» в регионе взят курс на развитие почтовой сети на селе – в прошлом году вновь открылось 28 отделений. Продолжится и программа по модернизации отделений связи по президентской программе. На 2024 год запланировано строительство трёх модульных отделений связи в деревнях Торошино Псковского района, Славковичи Порховского района, Булынино Великолукского района. Земельные участки уже сформированы. Кроме того, будут отремонтированы почтовые отделения в деревнях Шелково Великолукского района и Ершово Псковского района.

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