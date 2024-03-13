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Экономика

Средний срок владения автомобилем в России составляет 7 лет

По итогам 2023 года средний срок владения легковым автомобилем в России составил 7,1 года, сообщает агентство «Автостат».

В зависимости от марки автомобиля средний срок владения им может отличаться, отмечают эксперты. Например, у LADA он составляет 8,4 года, у прочих массовых брендов – 6,8 года, а у премиальных – 5,5 года.

Однако данные исследования, проведенного агентством, говорят о том, что во всех случаях можно говорить о тенденции к увеличению среднего срока владения автомобилем. В 2022 году он составлял 6,8 года.

«Раньше этот срок был намного ниже, люди чаще меняли автомобили. А сегодня из-за роста цен автомобили превратились в инвестиционный продукт, который помогает владельцу сберечь денежные средства», – считает директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

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