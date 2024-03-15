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Политика

Глава Палкинского района Ольга Потапова проголосовала на выборах президента с помощью ДЭГ

Глава Палкинского района Ольга Потапова проголосовала на президентских выборах, пишет газета «Льновод».

Глава Палкинского района Ольга Потапова проголосовала на выборах президента. Фото предоставила газета «Льновод»

Она приняла участие в голосовании в первый день выборов президента РФ сегодня, 15 марта, через систему дистанционно-электронного голосования.

«Принимаю участие в выборах в дистанционном формате уже второй раз. Это удобно и быстро», – отметила Ольга Потапова.

Выборы президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В бюллетени для голосования внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

В Псковской области изготовлено 506 100 избирательных бюллетеней.

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