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Политика

Явка на выборах президента в России к 14:00 составила 8,96%

Явка на выборах президента в России к 14:00 по московскому времени составила 8,96 %. Об этом 15 марта свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии РФ.

Отметим, что в Псковской области явка на выборы президента России на 12:00 15 марта составила 8,14 %.

Выборы президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В бюллетени для голосования внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

В Псковской области изготовлено 506 100 избирательных бюллетеней.

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8,14% составила явка в Псковской области на выборы президента России на 12:00

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