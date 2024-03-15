Явка на выборах президента в России к 14:00 составила 8,96%
Явка на выборах президента в России к 14:00 по московскому времени составила 8,96 %. Об этом 15 марта свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии РФ.
Отметим, что в Псковской области явка на выборы президента России на 12:00 15 марта составила 8,14 %.
Выборы президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В бюллетени для голосования внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).
В Псковской области изготовлено 506 100 избирательных бюллетеней.
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