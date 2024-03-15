Полиция продолжает разыскивать пропавшего в 2022 году великолучанина

16:16, 15 марта 2024, ПАИ

Местонахождение 40-летнего Александра Лобанова продолжают устанавливать великолукские полицейские, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Великолучанин пропал 22 марта 2022 года. С тех пор его местонахождение не установлено.

Мужчина ростом 170 сантиметров, нормального телосложения, у него тёмно-русые волосы, серые глаза. Пропавший был одет в тёмно-синюю жилетку, чёрную толстовку с капюшоном, синие джинсы и кроссовки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Александра Лобанова, просят обратиться по телефонам 8-906-223-11-28 – уголовный розыск, (8 811-53) 5-27-94 – дежурная часть ОМВД России по городу Великие Луки или 02, 112.