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Общество

Об аллергии поговорили на «Серебряном дожде». Главное

Об аллергии поговорили ведущие программы «Анамнез» на «Серебряном дожде» с врачом-аллергологом Ольгой Слепиковской.

Главное:

- 50% случаев аллергии передается по наследству, если болеет один родитель и 75% - если два родителя.

- Не все, что чешется, - аллергия. Можно, например, просто переесть мандаринов.

У аллергии нет сезона – она может случиться даже как реакция на стресс. В этом случае иммунная система работает на износ.
Весенняя аллергия начинается со спор плесневых грибов в замшелой траве и гнилой листве, затем - пыльца березы и лещины, далее луговые и злаковые травы и т. д.

- Приложение в смартфоне «Пыльца. Клуб» - первый помощник аллергика.

- Аллергию можно профилактировать современными препаратами – «прививка от аллергии».

- При внезапной аллергической реакции надо убрать раздражитель, выйти на воздух, промыть слизистые, принять антигистаминный препарат.

Чем меньше в продукте консервантов, тем лучше для аллергиков.

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