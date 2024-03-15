Об аллергии поговорили на «Серебряном дожде». Главное
Об аллергии поговорили ведущие программы «Анамнез» на «Серебряном дожде» с врачом-аллергологом Ольгой Слепиковской.
Главное:
- 50% случаев аллергии передается по наследству, если болеет один родитель и 75% - если два родителя.
- Не все, что чешется, - аллергия. Можно, например, просто переесть мандаринов.
У аллергии нет сезона – она может случиться даже как реакция на стресс. В этом случае иммунная система работает на износ.
Весенняя аллергия начинается со спор плесневых грибов в замшелой траве и гнилой листве, затем - пыльца березы и лещины, далее луговые и злаковые травы и т. д.
- Приложение в смартфоне «Пыльца. Клуб» - первый помощник аллергика.
- Аллергию можно профилактировать современными препаратами – «прививка от аллергии».
- При внезапной аллергической реакции надо убрать раздражитель, выйти на воздух, промыть слизистые, принять антигистаминный препарат.
Чем меньше в продукте консервантов, тем лучше для аллергиков.
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