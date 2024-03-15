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Псковский иммунолог: Стресс может стать причиной аллергии

Стресс может и запускать, и усиливать аллергию, пояснила врач - аллерголог-иммунолог Ольга Слепиковская в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

Псковский иммунолог: Стресс может стать причиной аллергии. Фото: ПАИ

«Когда мы в стрессе, организм работает на износ, иммунная система в том числе», - уточнила врач.

По словам врача, наступление весны также провоцирует увеличение числа аллергий. «Поток пациентов, конечно, увеличился, потому что ветер уже заносит пыльцу из тёплых регионов. Самая «агрессивная» пыльца – пыльца лещины и берёзы. И еще, конечно, споры плесневых грибов из залежалой травы, листвы тоже влияют на аллергиков после схода снега», - рассказала врач.

А вот тополь, на который обычно все жалуются, на самом деле слабый аллерген. «Просто когда он цветёт, это хорошо видно, но одновременно с ним зацветают и луговые, злаковые травы, которые как раз провоцируют аллергию. Все наши газоны засеяны ими, поэтому покос – катастрофа для аллергиков», - пояснила Ольга Слепиковская.

В такое время аллергикам стоит носить очки, а после возвращения домой тщательно вымыться и сменить одежду.

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