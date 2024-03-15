Аллерголог из Пскова: К сезону аллергии можно готовиться заранее

16:18, 15 марта 2024, ПАИ

К сезону аллергии можно готовиться заранее, рассказала врач - аллерголог-иммунолог Ольга Слепиковская в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

По назначению врача вписываются препараты, которые капают, например, под язык. «Они помогают облегчать или полностью исключить симптомы аллергии», - уточнила Слепиковская.

Кроме того, специалист рассказала, что иногда для того, чтобы определить, на что у пациента аллергия, бывает достаточно подробного разговора, с кем живёт, где живёт, на чём спит, что ест. «А потом наше предположение лишь подтверждается анализами», - отметил аллерголог.

«Оперативная помощь при аллергии – очистка желудка с помощью сорбентов и приём антигистаминных», - добавила Ольга Слепиковская.