Аллерголог из Пскова: К сезону аллергии можно готовиться заранее
К сезону аллергии можно готовиться заранее, рассказала врач - аллерголог-иммунолог Ольга Слепиковская в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).
По назначению врача вписываются препараты, которые капают, например, под язык. «Они помогают облегчать или полностью исключить симптомы аллергии», - уточнила Слепиковская.
Кроме того, специалист рассказала, что иногда для того, чтобы определить, на что у пациента аллергия, бывает достаточно подробного разговора, с кем живёт, где живёт, на чём спит, что ест. «А потом наше предположение лишь подтверждается анализами», - отметил аллерголог.
«Оперативная помощь при аллергии – очистка желудка с помощью сорбентов и приём антигистаминных», - добавила Ольга Слепиковская.
Муниципальный этап региональной лиги дебатов «Истина» прошёл в штабе общественной поддержки в Пскове
Семь врачей и 19 медработников пополнили штат Псковской городской поликлиники в 2023 году