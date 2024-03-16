Стартовал второй день выборов президента России
Второй день выборов президента страны стартовал в России. Проголосовать ещё можно сегодня, 16 марта, или 17 марта с 8:00 до 20:00. В Псковской области вновь открылись 573 избирательных участка.
Если гражданин выбрал дистанционный формат голосования, то он может отдать свой голос на сайте vybory.gov.ru.
Напомним, что в первый день голосования по состоянию на 20:00 явка избирателей в Псковской области составила 22,9 %, а в России на 22:00 36,09%.
Выборы президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В бюллетени для голосования внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).
В Псковской области изготовлено 506 100 избирательных бюллетеней.
Для граждан России, проживающих за пределами страны, в приграничных Печорском, Пыталовском и Себежском районах работают девять избирательных участков, где они могут, приехав в Псковскую область 15-17 марта, проголосовать. Пять из этих участков расположились возле автомобильных и пешеходных пунктов перехода через границу.
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