Стартовал второй день выборов президента России

08:00, 16 марта 2024, ПАИ

Второй день выборов президента страны стартовал в России. Проголосовать ещё можно сегодня, 16 марта, или 17 марта с 8:00 до 20:00. В Псковской области вновь открылись 573 избирательных участка.

Если гражданин выбрал дистанционный формат голосования, то он может отдать свой голос на сайте vybory.gov.ru.

Напомним, что в первый день голосования по состоянию на 20:00 явка избирателей в Псковской области составила 22,9 %, а в России на 22:00 36,09%.