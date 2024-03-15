22,9% составила явка на выборы президента России на 20:00 в Псковской области

20:31, 15 марта 2024, ПАИ

22,9 % составила явка в Псковской области на выборы президента России на 20:00 15 марта, сообщил журналистам председатель региональной избирательной комиссии Игорь Сопов. Об этом сообщает корреспондент ПАИ из информационного центра избирательной комиссии Псковской области.

Проголосовало 95 643 человека из 413 829 избирателей без учёта ДЭГ.

С помощью дистанционного электронного голосования проголосовало 69 % (54 273 человека) от общего числа зарегистрированных пользователей.

Отметим, что общая явка в России на президентских выборах на 20:00 15 марта составила 28,96 %.

Выборы президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В бюллетени для голосования внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

В Псковской области изготовлено 506 100 избирательных бюллетеней.