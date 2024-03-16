Игорь Сопов проголосовал на выборах президента России

16:20, 16 марта 2024, ПАИ

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов проголосовал на выборах президента России на избирательном участке №1, расположенном в студенческом МФЦ ПсковГУ, передаёт корреспондент ПАИ.

«Решил проголосовать в стенах родного университета. Сделал такой символический шаг», – сказал Игорь Сопов.

Он также поинтересовался, как проходит второй день голосования у членов участковой избирательной комиссии. «Всё проходит штатно», – рассказала Игорю Сопову председатель участковой избирательной комиссии №1 Рада Миронова.