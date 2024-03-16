Игорь Сопов проголосовал на выборах президента России
Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов проголосовал на выборах президента России на избирательном участке №1, расположенном в студенческом МФЦ ПсковГУ, передаёт корреспондент ПАИ.
«Решил проголосовать в стенах родного университета. Сделал такой символический шаг», – сказал Игорь Сопов.
Он также поинтересовался, как проходит второй день голосования у членов участковой избирательной комиссии. «Всё проходит штатно», – рассказала Игорю Сопову председатель участковой избирательной комиссии №1 Рада Миронова.
Выборы президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В бюллетени для голосования внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).
В Псковской области изготовлено 506 100 избирательных бюллетеней.
Для граждан России, проживающих за пределами страны, в приграничных Печорском, Пыталовском и Себежском районах работают девять избирательных участков, где они могут, приехав в Псковскую область 15-17 марта, проголосовать. Пять из этих участков расположились возле автомобильных и пешеходных пунктов перехода через границу.
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