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Политика

Псковский омбудсмен провёл мониторинг соблюдения избирательных прав

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов совместно с коллегами из Москвы организовал мониторинг соблюдения избирательных прав. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе псковского омбудсмена.

Псковский омбудсмен провёл мониторинг соблюдения избирательных прав. Фото здесь и далее: пресс-служба псковского омбудсмена

Впервые в Псков приехали руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Владимир Лозбинев и заместитель начальника отдела управления международного сотрудничества Екатерина Прохорова.

Дмитрий Шахов и Владимир Лозбинев посетили СИЗО-1 УФСИН России по Псковской области. По результатам мониторинга был сделан вывод, что на территории СИЗО предусмотрены все возможности для голосования, а также соблюдаются санитарные нормы.

Кроме того, прошла рабочая встреча с руководителем представительства МИД России в Пскове Сергеем Ефименко. На встрече обсудили проблемы обеспечения избирательных прав российских граждан, проживающих в Прибалтике. Так, рабочая группа организовала выезд в пункты для голосования на границе в Печорском районе.

Дополнительно Дмитрий Шахов, Владимир Лозбинев и Сергей Ефименко посетили единственный в России избирательный участок, организованный в паломническом центре на территории Псково-Печерского монастыря. «Организация избирательного процесса соответствует как российским, так и международным стандартам избирательного права», – отметил Дмитрий Шахов. По словам псковского омбудсмена, жалоб и нарушений по итогам первого дня мониторинга избирательных прав не было.

Во второй день голосования Дмитрий Шахов и руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в России Владимир Лозбинев посетили центр общественного наблюдения, организованный при Общественной палате Псковской области.

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов подчеркнул, что работа центра отражает открытость выборов президента России, а также позволяет обеспечить сохранность бюллетеней, выявление возможных нарушений и, самое главное, ведение подсчёта голосов по итогам выборов.

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