54,52% составила явка на выборы президента России в Псковской области к 12:00

12:31, 17 марта 2024, ПАИ

Явка на выборы президента России в Псковской области по состоянию на 12:00 17 марта составила 54,52 % (272 180 человек) с учётом ДЭГ. Об этом ПАИ сообщили в избирательной комиссии региона.

Так, на избирательных участках проголосовали 202 177 из 421 220 избирателей (48%), а с использованием ДЭГ — 70 003 человека, 89,75%.

Выборы президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В бюллетени для голосования внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

В Псковской области изготовлено 506 100 избирательных бюллетеней.

Для граждан России, проживающих за пределами страны, в приграничных Печорском, Пыталовском и Себежском районах работают девять избирательных участков, где желающие могут, приехав в Псковскую область 15–17 марта, проголосовать. Пять из этих участков расположены возле автомобильных и пешеходных пунктов перехода через границу.