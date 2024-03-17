Барсик и Чебурашка встретились с псковичами в финальный день выборов президента РФ
Ростовые куклы Барсик и Чебурашка встретились на улице Пскова, чтобы подарить праздничное настроение в последний день выборов президента России, сообщили ПАИ в штабе общественной поддержки Псковской области.
Ростовые куклы раздавали детям шары с символикой выборов, а взрослым напоминали о возможности участия в голосовании. Также все желающие могли сфотографироваться с героями.
«Чебурашка – уникальный персонаж. Для одних – это любимый герой советского мультфильма, для других – персонаж нового культового фильма. В том и другом случае он не оставляет равнодушным никого», – отметила депутат Псковской городской Думы Алеся Михачёва.
Выборы президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В бюллетени для голосования внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).
В Псковской области изготовлено 506 100 избирательных бюллетеней.
Для граждан России, проживающих за пределами страны, в приграничных Печорском, Пыталовском и Себежском районах работают девять избирательных участков, где желающие могут, приехав в Псковскую область 15–17 марта, проголосовать. Пять из этих участков расположены возле автомобильных и пешеходных пунктов перехода через границу.
Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов проголосовал на выборах президента РФ