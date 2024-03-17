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Политика

Барсик и Чебурашка встретились с псковичами в финальный день выборов президента РФ

Ростовые куклы Барсик и Чебурашка встретились на улице Пскова, чтобы подарить праздничное настроение в последний день выборов президента России, сообщили ПАИ в штабе общественной поддержки Псковской области.

Барсик и Чебурашка встретились с псковичами в финальный день выборов президента РФ. Фото: штаб общественной поддержки Псковской области

Ростовые куклы раздавали детям шары с символикой выборов, а взрослым напоминали о возможности участия в голосовании. Также все желающие могли сфотографироваться с героями.

«Чебурашка – уникальный персонаж. Для одних – это любимый герой советского мультфильма, для других – персонаж нового культового фильма. В том и другом случае он не оставляет равнодушным никого», – отметила депутат Псковской городской Думы Алеся Михачёва.

Выборы президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В бюллетени для голосования внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

В Псковской области изготовлено 506 100 избирательных бюллетеней.

Для граждан России, проживающих за пределами страны, в приграничных Печорском, Пыталовском и Себежском районах работают девять избирательных участков, где желающие могут, приехав в Псковскую область 15–17 марта, проголосовать. Пять из этих участков расположены возле автомобильных и пешеходных пунктов перехода через границу.

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