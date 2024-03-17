99-летняя труженица тыла из Опочки проголосовала на выборах президента России

17:23, 17 марта 2024, ПАИ

99-летняя труженица тыла из Опочецкого муниципального округа Александра Петрова проголосовала на выборах президента России. Об этом пишет газета «Красный маяк».

Александра Петрова – одна из самых пожилых жительниц муниципалитета. В этом году она отметит 100-летний юбилей.

Члены участковой избирательной комиссии № 352 выразили Александре Петровой благодарность от имени председателя избирательной комиссии Псковской области Игоря Сопова за активную гражданскую позицию и вручили памятную открытку и цветы.

Кроме того, в Палкинском районе участие в выборах принял ветеран Великой Отечественной войны Михаил Советов. Вместе с супругой он проголосовал у себя дома, в деревне Грибули. Об этом пишет газета «Льновод».

Супруги живут вместе уже 72 года, имеют чёткую позицию по важнейшим вопросам и всегда готовы дать советы молодёжи.

Ранее сообщалось, что 60,49 % составила явка на выборы президента России к 15:00 в Псковской области.

Выборы президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В бюллетени для голосования внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

В Псковской области изготовлено 506 100 избирательных бюллетеней.

Для граждан России, проживающих за пределами страны, в приграничных Печорском, Пыталовском и Себежском районах работают девять избирательных участков, где желающие могут, приехав в Псковскую область 15–17 марта, проголосовать. Пять из этих участков расположены возле автомобильных и пешеходных пунктов перехода через границу.