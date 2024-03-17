Пётр Алексеенко проголосовал на выборах президента России

17:55, 17 марта 2024, ПАИ

Депутат Псковского областного Собрания Пётр Алексеенко проголосовал на выборах президента России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Прошу всех, кто ещё не принял участие в голосовании, прийти на избирательный участок и проголосовать за наше будущее, будущее наших детей и внуков в великой России», – обратился к согражданам депутат Собрания.

Также в день выборов Пётр Алексеенко оценил работу центра общественного наблюдения за выборами, обеспечивающего трансляцию изображений с избирательных участков. «Видно, что проведена большая работа», – поделился впечатлениями депутат.

Ранее сообщалось, что 60,49 % составила явка на выборы президента России к 15:00 в Псковской области.

Выборы президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В бюллетени для голосования внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

В Псковской области изготовлено 506 100 избирательных бюллетеней.

Для граждан России, проживающих за пределами страны, в приграничных Печорском, Пыталовском и Себежском районах работают девять избирательных участков, где желающие могут, приехав в Псковскую область 15–17 марта, проголосовать. Пять из этих участков расположены возле автомобильных и пешеходных пунктов перехода через границу.