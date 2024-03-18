В маркетплейсе прокомментировали информацию о массовом закрытии пунктов выдачи в Псковской области

12:26, 18 марта 2024, ПАИ

В маркетплейсе Ozon прокомментировали информацию о массовом закрытии пунктов выдачи в Псковской области.

В пресс-службе компании подчеркнули, что данные о массовых закрытиях пунктов выдачи - ложь.

«Пункты выдачи Ozon в Пскове и Псковской области работают в штатном режиме и открыты для получения заказов. На данный момент действует более 45 тысяч пунктов по всей России. Информация о массовом закрытии не соответствует действительности», - заявили в компании.