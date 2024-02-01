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Общество

Россияне стали реже попадаться на уловки мошенников во время онлайн-шопинга

Россияне стали реже попадаться на уловки мошенников во время онлайн-шопинга. За последний год число жертв мошенников снизилось на четверть, сообщает «Прайм» со ссылкой на данные «Ozon банка».

«Количество обманутых мошенниками россиян при совершении покупок в интернете остается высоким, но снизилось за год на 22% – c 66% до 44%. Потребители стали лучше разбираться в основных правилах безопасной оплаты банковскими картами», – говорится в исследовании, в котором приняли участие 1560 жителей России.

В большинстве случаев мошенникам удалость украсть менее 5 тысяч рублей. В 13% случаев получилось украсть от 5 до 10 тысяч рублей, вытянуть «улов» от 10 до 20 тысяч рублей смогли у 8% россиян. Еще 4% респондентов ответили, что с их карт с помощью обмана перевели от 20 до 50 тысяч рублей. Оставшиеся респонденты выбрали варианты «более 50 тысяч рублей», «более 100 тысяч рублей» или «другое», при этом максимальный размер кражи составил 300 тысяч рублей.

Ранее эксперт Щельцин объяснил, на какие ссылки в поисковиках нельзя нажимать. Также псковский эксперт рассказал, что такое детская кибербезопасность, может ли полностью пропасть опасность утечки данных в интернете и с какого возраста следует заводить ребёнку социальные сети.

Сообщалось также, что в России выявили более 140 тысяч фишинговых сайтов и заблокировали 40 тысяч сайтов с азартными играми.

Кроме того, ранее эксперт предупредил граждан об опасности оплаты по QR-коду.

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