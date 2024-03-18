20 псковичей стали жертвами мошенников

20:36, 18 марта 2024, ПАИ

20 жителей Пскова стали жертвами телефонных и интернет-мошенников в период с 11 по 17 марта. За неделю злоумышленники похитили у доверчивых граждан 11 млн рублей, в том числе 7 млн рублей за один раз, сообщили ПАИ в пресс-службе городской прокуратуры.

Мошенники также шесть раз получили доступ к персональным данным псковичей через вход на «Госуслуги».

В основном псковичам звонили и представлялись сотрудниками служб безопасности банков или правоохранительных органов. Потерпевшим говорили, что с их счетов пытаются списать деньги, а также оформляют кредиты от их имени. Для предотвращения этого обманутые граждане переводили деньги на так называемые «безопасные» счета, указанные преступниками.

Кроме того, злоумышленники предлагали гражданам оформить кредиты, купить или продать товары в интернете, дополнительно подзаработать, а также просили о помощи со взломанных страниц в социальных сетях.

По данным фактам возбуждены и расследуются уголовные дела.

Ранее сообщалось, что полсотни банок тушёнки украли злоумышленники у великолукской пенсионерки, другую пенсионерку обманули почти на миллион рублей, а пскович обманным путём взял кредит на обездвиженную женщину-инвалида.