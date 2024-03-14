Пскович обманным путём взял кредит на обездвиженную женщину-инвалида

17:39, 14 марта 2024, ПАИ

Уголовное дело в отношении жителя Пскова, который похитил деньги с банковского счёта женщины-инвалида, направили в суд. Об этом ПАИ сообщили в городской прокуратуре.

Летом прошлого года пскович в соцсетях начал общение со своей давней знакомой, проживающей в Пскове. В ходе переписки в соцсетях ему стало известно, что женщина тяжело болеет, является инвалидом второй группы и обездвижена. Общение привело к тому, что гражданка полностью попала под влияние своего знакомого.

В один из дней он попросил сообщить номер карты и код, который придёт на телефон, чтобы заказать продукты питания для женщины. Указанные сведения она сообщила своему знакомому, поскольку полностью ему доверяла.

Через какое-то время банковскую карту женщины заблокировал банк.

Выяснилось, что у неё имеется задолженность по кредитной карте. Она решила, что её знакомый оформил кредит на её имя.

Мужчина не стал отрицать, что действительно оформил кредит, и обещал в ближайшее время отдать долг.

Через несколько месяцев с банковской картой снова начались проблемы. Женщина стала догадываться, что её знакомый не только оформил кредит на её имя, но и получил доступ к личному кабинету банка.

В дальнейшем женщина обратилась в полицию с заявлением. Общий ущерб составил 53 тысячи рублей.

В ходе расследования уголовного дела мужчина возместил причинённый материальный и моральный ущерб, принёс извинения.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения, уточнили в прокуратуре.