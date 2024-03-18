Два пожара ликвидировали пожарные за сутки в Псковской области
Два пожара ликвидировали пожарные за сутки в Псковской области, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Жилой дом сгорел в деревне Заболотье в Новоржевском районе. Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы электрооборудования в жилом доме. Спасли две хозяйственные постройки.
Нежилой дом в деревне Новохованск в Невельском районе выгорел изнутри по всей площади. Кроме того, сгорела кровля. Предварительной причиной возгорания является неосторожное обращение с огнём. Хозяйственную постройку удалось спасти.
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