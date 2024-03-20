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Сериал «Казачок», несколько эпизодов которого сняли в Изборской крепости, стартует в эфире 1 апреля

Комедийный сериал «Казачок», несколько эпизодов которого сняли в Изборской крепости, стартует в эфире 1 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Изборского музея-заповедника.

По сюжету подросток Стёпа попадает в XVII век и становится жителем казачьей станицы. Парню, родившемуся в цифровом веке, придётся выживать во времена грандиозных бунтов и перемен и на практике осваивать заваленный в школе урок истории. Фильм в развлекательном ключе расскажет о дружбе, любви и настоящем патриотизме.

Создатели фильма надеются, что кинокартину будут смотреть «и 10-летние, и 17-летние, и 30-40-летние, и 70-летние зрители».

В ролях – Алексей Лукин, Виктория Разумовская, Алексей Кравченко, Олеся Судзиловская, Георгий Дронов и др. Режиссер – Игорь Зайцев («Тобол», «Великая», «За час до рассвета»), художником-постановщиком выступила Наталья Якименко («Тайна пропавшей деревни», «Холоп»). Креативные продюсеры – Сергей Светлаков, Саид Давдиев и Леонид Моргунов.

Сериал снимали в исторических локациях в Псковской области. Для съемок выстроили целую станицу с церковью, домами и плотинами.

Посмотреть историческую комедию можно 1 апреля в 20:00 на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре Premier.

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