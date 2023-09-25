Съёмки фильма «Казачок» проходят в Изборске

14:20, 25 сентября 2023, ПАИ

Съёмки многосерийного художественного фильма «Казачок» проходят сегодня, 25 сентября, на территории Изборского музея-заповедника, передаёт корреспондент ПАИ.

Несколько эпизодов сериала будут сняты в Изборской крепости: в связи с этим 25 и 26 сентября она закрыта для туристов. Как следует из постановления администрации Печорского района, проходить съёмки будут ориентировочно до 30 сентября.

Над кинокартиной работает кинокомпания Сергея Светлакова «Студия Свердловск».

Приключенческий молодёжный сериал «Казачок» рассказывает о мальчике Стёпе, который отправляется в путешествие в XVII век и становится свидетелем формирования народного ополчения Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского.

Напомним, в августе съёмочная группа работала в Пскове. Кроме того, летом декорации к съёмкам многосерийного фильма начали строить и в кинодеревне в Новоржевском районе.