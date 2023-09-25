Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Съёмки фильма «Казачок» проходят в Изборске

Съёмки многосерийного художественного фильма «Казачок» проходят сегодня, 25 сентября, на территории Изборского музея-заповедника, передаёт корреспондент ПАИ.

Сериал Сергея Светлакова продолжают снимать в Изборске. Фото: ПАИ

Несколько эпизодов сериала будут сняты в Изборской крепости: в связи с этим 25 и 26 сентября она закрыта для туристов. Как следует из постановления администрации Печорского района, проходить съёмки будут ориентировочно до 30 сентября.

Над кинокартиной работает кинокомпания Сергея Светлакова «Студия Свердловск»

Фильм носит одновременно развлекательный и исторически-просвещающий характер. Фото: ПАИ

Приключенческий молодёжный сериал «Казачок» рассказывает о мальчике Стёпе, который отправляется в путешествие в XVII век и становится свидетелем формирования народного ополчения Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. 

Напомним, в августе съёмочная группа работала в Пскове. Кроме того, летом декорации к съёмкам многосерийного фильма начали строить и в кинодеревне в Новоржевском районе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













25 сентября 2023

Посвящённый Международному дню музыки концерт пройдёт в Пскове 1 октября
25 сентября 2023

Псковский музей-заповедник закроется на санитарные дни
25 сентября 2023

Пушкинский заповедник закроют на санитарный день 26 сентября
25 сентября 2023

Съёмки фильма «Казачок» проходят в Изборске
25 сентября 2023

Бесплатные экскурсии проведут в псковском музее 27 сентября
25 сентября 2023

Хор великолукской школы стал лауреатом международного творческого конкурса
24 сентября 2023

Псковский колледж искусств выступил в Красногородске
24 сентября 2023

Поэтический квартирник «Откуда-то с края Вселенной» пройдёт в псковской библиотеке

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...