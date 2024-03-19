Более чем на 15% подешевели огурцы в России

22:54, 20 марта 2024, ПАИ

Цены на огурцы с начала марта снизились на 15,32 %, а с 12 по 18 марта – на 8 %, сообщает ТАСС со ссылкой на Росстат.

Гречневая крупа подешевела на 0,5 %, подсолнечное масло, фруктово-ягодные консервы для детского питания и бананы – на 0,4 %, печенье – на 0,3 %, куриное мясо и свинина – на 0,2 %, сосиски, сардельки и сметана – на 0,1 %. Четвёртую неделю подряд продолжают дешеветь куриные яйца: с 12 по 18 марта их стоимость снизилась на 0,7 %, а с начала 2024 года – на 4,15 %.

В то же время выросли цены на столовую свёклу (на 1,6 %), помидоры (на 1 %), морковь (на 0,9 %), белокочанную капусту и репчатый лук (на 0,8 %), яблоки (на 0,3 %), картофель (на 0,1 %).