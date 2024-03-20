Всемирный день поэзии отмечают 21 марта

07:15, 21 марта 2024, ПАИ

Всемирный день поэзии празднуют сегодня, 21 марта, сообщает calend.ru.

На 30-й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО в 1999 году решили отмечать этот праздник. Первый день поэзии прошёл в Париже, где находится штаб-квартира ЮНЕСКО.

Поэзия – это ответ на многие вопросы, которые беспокоят человека, поэтому нужно к ней привлекать общественное внимание, отметили в ЮНЕСКО.

Благодаря поэзии разных стран понимаешь, что мы – большая семья, такие разные, но на самом деле очень похожие в своих мыслях, чувствах и переживаниях.

День поэзии пройдёт и в Пскове. На мероприятии прозвучат стихотворения современных поэтов Псковской области в авторском прочтении, а также песни, написанные на эти стихи. Ведущим вечера станет поэт Бениаминов.

А ранее сообщалось, что житель Себежа Юрий Алексеев написал книгу о родной земле.