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Общество

Житель Себежа Юрий Алексеев написал книгу о родной земле

Вышла в свет книга писателя-краеведа из Себежа Юрия Алексеева «Байки нашего города (Себеж-5), пишет газета «Призыв».

  • Житель Себежа Юрий Алексеев написал книгу о родной земле
    Фото: газета «Призыв»
  • Житель Себежа Юрий Алексеев написал книгу о родной земле
    Фото: газета «Призыв»
  • Житель Себежа Юрий Алексеев написал книгу о родной земле
    Фото: газета «Призыв»

Юрий Алексеев несколько лет собирал материал о посёлке Сосновый Бор Себежского района. «Более 25 лет у меня накапливался материал с интересными событиями, нюансами из жизни нашего города. Сначала я хотел сделать отдельную главу в книге «Испытанный временем», но в итоге решил выпустить отдельное издание про Сосновый Бор», – поделился автор книги.

Книга выпущена тиражом 100 экземпляров. Несколько книг писатель подарил редакции газеты «Призыв» Себежского района, Сосновоборской школе и библиотеке. Юрий Алексеев написал несколько книг об истории военного городка Сосновый Бор, где раньше была воинская часть. «Байки нашего города (Себеж-5») – это смешные истории из военной жизни, связанные с автором и его друзьями.

Книгу можно прочитать в Себежской центральной районной библиотеке имени И. А. Бунина, а также в школьном музее в посёлке Сосновый Бор.

«Юрий Алексеев – человек с активной жизненной позицией. Он возглавляет молодёжную общественную организацию «Собор», организует выставки, а ещё работает в школе учителем ОБЖ и ходит с детьми в походы по патриотически маршрутам Псковской области. Кроме того, он занимается спортом, особенно любит лыжи», – заключили в издании.

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