Скончался бывший руководитель Псковского отделения ПФР Юрий Черных
Скончался бывший руководитель Псковского отделения Пенсионного фонда России Юрий Черных. Коллектив Отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по Псковской области приносит соболезнования родным и близким Юрия Черных.
Юрий Иванович стоял у истоков образования регионального отделения Пенсионного фонда РФ.
В должности заместителя управляющего на высоком уровне координировал работу уполномоченных отделения по сбору страховых взносов в ПФР и снижению просроченной задолженности по страховым взносам, впоследствии отвечал за организацию гражданской обороны в учреждении.
Ответственный руководитель пользовался большим уважением со стороны всех, кто его знал и с кем он работал. Бесценный жизненный опыт, мудрость, энтузиазм и знания пенсионной темы позволили ему стать профессионалом в своем деле, внести существенный вклад в становление и развитие Пенсионного фонда РФ.
«Юрий Иванович останется в наших сердцах старшим товарищем и мудрым советчиком. Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах», — отметили его коллеги.
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