Скончался бывший руководитель Псковского отделения ПФР Юрий Черных

15:08, 21 марта 2024, ПАИ

Скончался бывший руководитель Псковского отделения Пенсионного фонда России Юрий Черных. Коллектив Отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по Псковской области приносит соболезнования родным и близким Юрия Черных.

Юрий Иванович стоял у истоков образования регионального отделения Пенсионного фонда РФ.

В должности заместителя управляющего на высоком уровне координировал работу уполномоченных отделения по сбору страховых взносов в ПФР и снижению просроченной задолженности по страховым взносам, впоследствии отвечал за организацию гражданской обороны в учреждении.

Ответственный руководитель пользовался большим уважением со стороны всех, кто его знал и с кем он работал. Бесценный жизненный опыт, мудрость, энтузиазм и знания пенсионной темы позволили ему стать профессионалом в своем деле, внести существенный вклад в становление и развитие Пенсионного фонда РФ.

«Юрий Иванович останется в наших сердцах старшим товарищем и мудрым советчиком. Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах», — отметили его коллеги.